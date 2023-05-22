Последние звонки в Белгородской области пройдут в дистанционном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Белгородской области последние звонки пройдут дистанционно. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Мероприятия в режиме онлайн запланированы на 23 мая 2023 года, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник, 22 мая, территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, в результате округ был обстрелян украинской стороной, пострадали восемь человек. Помимо этого были повреждены жилые дома и детский сад. О произошедшем было доложено Владимиру Путину. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, таким образом украинская армия пытается отвлечь внимание общественности от провала ВСУ в Артемовске. Сейчас на месте диверсии достаточно сил и средств для уничтожения группировки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности граждан.