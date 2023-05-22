Эксперт объяснил, сможет ли ИИ заменить врачей и назначать лечение пациентам Фото: Shutterstock

Искусственный интеллект — инструмент, который способен помогать в сфере медицины, но он никак не может заменить врачей. На данный момент ИИ не может ставить диагнозы и назначать лечение. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Евгений Кловач.

Но несмотря на множество преимуществ, которые может дать взаимодействие врачей с ИИ, даже у Всемирной организации здравоохранения есть опасения на этот счет.

Их мнение по поводу применения искусственного интеллекта опубликовали на портале «Известий». Специалисты из ВОЗ предупреждают, что сначала стоит изучить все риски применения новых технологий, которые могут негативно отражаться на здоровье людей.

В мире немало людей выражает опасения по поводу использования ИИ не только в сферах медицины, но и в целом немного опасаются стремительного развития технологий. Так на портале «ФАН» рассказали, что в ОАЭ уже призывают создать специальную коалицию, которая будет регулировать развитие и использование искусственного интеллекта во всех сферах.

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