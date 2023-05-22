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НовостиОбщество22 мая 2023 16:47

Депутат Бутина призвала изменить закон, чтобы прогнать из России Хагги Вагги

Парламентарий называет плюшевых монстров опасными
Елена АКИМОВА
Депутат Бутина призвала изменить закон, чтобы прогнать из России Хагги Вагги

Депутат Бутина призвала изменить закон, чтобы прогнать из России Хагги Вагги

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Депутат Госдумы Мария Бутина снова заинтересовалась игрушками Хагги Вагги. Они появились в России примерно год назад и стали очень популярны у детей дошкольного возраста. Но депутаты выступают против плюшевых монстров, они уверены, что такие игрушки разрушают детскую психику.

Первая волна призывов и возмущений схлынула и вот в Госдуме снова оживили данную тему. Мария Бутина напоминает, что проблема с разноцветными монстрами так и не решена. В сентябре 2022 года она уже называла персонажей «жуткими чудовищами», а вскоре в Роскачестве заявили, что материалы, из которых сделаны игрушки, содержат недопустимое количество фенола, а значит вредны.

Но Хагги Вагги так и не пропали с прилавков. Купить монстра можно как в офлайн, так и в онлайн магазине. Ценник на них варьируется от 200 руб. до 1 тысячи рублей.

- Моя позиция за это время не изменилась. Нужно, чтобы вопрос был не в токсичности игрушек, а в их психологическом вреде для здоровья детей, — заявила депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она настаивает, что нужно изменить нормативную базу и оценивать игрушки по данной категории. Если же сейчас провести такое исследование, то оно не будет иметь принципиального значения и игрушки не пропадут с витрин.

- Мы работаем над тем, чтобы привести эту норму в порядок. Кроме того, до этого времени я обращусь в Роскачество с просьбой изучить, как токсичные игрушки могут быть доступны для покупки нашими детьми, — заключила Бутина.