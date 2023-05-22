Депутат Бутина призвала изменить закон, чтобы прогнать из России Хагги Вагги Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Депутат Госдумы Мария Бутина снова заинтересовалась игрушками Хагги Вагги. Они появились в России примерно год назад и стали очень популярны у детей дошкольного возраста. Но депутаты выступают против плюшевых монстров, они уверены, что такие игрушки разрушают детскую психику.

Первая волна призывов и возмущений схлынула и вот в Госдуме снова оживили данную тему. Мария Бутина напоминает, что проблема с разноцветными монстрами так и не решена. В сентябре 2022 года она уже называла персонажей «жуткими чудовищами», а вскоре в Роскачестве заявили, что материалы, из которых сделаны игрушки, содержат недопустимое количество фенола, а значит вредны.

Но Хагги Вагги так и не пропали с прилавков. Купить монстра можно как в офлайн, так и в онлайн магазине. Ценник на них варьируется от 200 руб. до 1 тысячи рублей.

- Моя позиция за это время не изменилась. Нужно, чтобы вопрос был не в токсичности игрушек, а в их психологическом вреде для здоровья детей, — заявила депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она настаивает, что нужно изменить нормативную базу и оценивать игрушки по данной категории. Если же сейчас провести такое исследование, то оно не будет иметь принципиального значения и игрушки не пропадут с витрин.

- Мы работаем над тем, чтобы привести эту норму в порядок. Кроме того, до этого времени я обращусь в Роскачество с просьбой изучить, как токсичные игрушки могут быть доступны для покупки нашими детьми, — заключила Бутина.