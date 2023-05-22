Военный обозреватель Баранец заявил, что половина поставленных гаубиц M-777 выведена из строя благодаря новой тактике российских войск Фото: Александр КОЦ

Российские войска смогли вывести из строя половину поставленных Украине 155-миллиметровых гаубиц М-777. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

По его словам, сначала гаубицы представляли опасность для российского вооружения, однако военным ВС РФ удалось решить данную проблему. Сначала была улучшена артиллерийская разведка с помощью новых приборов под названием "Пенициллин".

После к ним присоединились российские дроны-камикадзе "Ланцет". После этого военнослужащим удалось вывести из строя до 10 гаубиц. А 22 мая из 180 поставленных Киеву единиц оружия уже половина уничтожена или отправлена на ремонт.

Кроме того, стало известно о том, что российские военные смогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" склад артиллерийских боеприпасов ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

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