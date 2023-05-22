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НовостиПолитика22 мая 2023 16:59

Военный обозреватель Баранец заявил, что половина поставленных гаубиц M-777 выведена из строя благодаря новой тактике российских войск

Из 180 поставленных единиц вооружения уже половина уничтожена или отправлена на ремонт
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Военный обозреватель Баранец заявил, что половина поставленных гаубиц M-777 выведена из строя благодаря новой тактике российских войск

Военный обозреватель Баранец заявил, что половина поставленных гаубиц M-777 выведена из строя благодаря новой тактике российских войск

Фото: Александр КОЦ

Российские войска смогли вывести из строя половину поставленных Украине 155-миллиметровых гаубиц М-777. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

По его словам, сначала гаубицы представляли опасность для российского вооружения, однако военным ВС РФ удалось решить данную проблему. Сначала была улучшена артиллерийская разведка с помощью новых приборов под названием "Пенициллин".

После к ним присоединились российские дроны-камикадзе "Ланцет". После этого военнослужащим удалось вывести из строя до 10 гаубиц. А 22 мая из 180 поставленных Киеву единиц оружия уже половина уничтожена или отправлена на ремонт.

Кроме того, стало известно о том, что российские военные смогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" склад артиллерийских боеприпасов ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

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