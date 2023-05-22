Владимир Путин подписал указ об обязательном выпуске эмитентами евробондов замещающих облигаций до 1 января 2024 года Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал документ, согласно которому теперь все юридические лица с обязательствами по еврооблигациями должны выпустить замещающие облигации до 1 января 2024 года. Информация об этом содержится на официальном портале правовых актов.

В документе также уточняется, что данная мера по выпуску замещающих облигаций не будет распространяться на компании, которые успели выполнить обязательства перед держателями евробондов до дня вступления в силу указа.

Кроме того, российские юрлица, которые разместили замещающие облигации, могут выпускать их в неограниченном количестве. При этом, их общий объем должен быть таким же, как объем выпуска евробондов, по которым не были исполнены обязательства. Данные изменения внесены в указ президента от 5 июня 2022 года. Проект был разработан Министерством финансов и Центробанком.

Между тем, в Центробанке РФ рассказали, с чем может быть связан повышенный спрос на наличность. Это может зависеть от экономик новых регионов страны, поскольку в этом году в них перестали использовать наличные гривны.