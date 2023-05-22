Военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, почему американский Patriot оказался бессилен против «Кинжалов»

Одним ударом “Кинжала” Россия обрушила акции производителя систем Patriot на 7 процентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полковник запаса, военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассказал, как российская армия уничтожила в Киеве ЗРК Patriot, который американцы расхваливают и яростно рекламируют уже больше 40 лет.

“На видео этой атаки, отлично видно, как Patriot палил в ночное небо Киева с пулеметной интенсивностью. Спецы насчитали 32 пуска! Это был самый дорогой залп в истории ПВО. Но "Кинжал" накрыл цель”, — напомнил Баранец.

При этом, после уничтожения этого комплекса акции производителя ЗРК Patriot рухнули на 7% или около $10 миллиардов.

О том, как “обхитрить” американскую технику он рассказывал и ранее. По словам полковника, эту тактику подсказали сами американцы: необходимо отправить множество дешевых целей, наподобие беспилотников, и перегрузить систему ПВО.

“Следом летели противорадиолокационные ракеты, которые уничтожали локаторы врага. А после этого по уже слепым «Пэтриоту» и другим объектам летели «Калибры» и «Кинжал»”, — рассказал Баранец тактику уничтожения американских ЗРК.

Портал Military Watch Magazine отмечал, что уничтожение американского ЗРК Patriot в Киеве обострило вопрос целесообразности передачи Украине столь дорогостоящего оборудования, поскольку в Киеве не осталось и половины подобного вооружения, которое продержалось бы более месяца.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)