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НовостиЗдоровье22 мая 2023 17:09

Специалист рассказал о факторах, которые провоцируют рак легких

Онколог Басанов заявил, что загрязнение воздуха может провоцировать рак легких
Роман ПОЛОСИКОВ
Специалист рассказал о факторах, которые провоцируют рак легких

Специалист рассказал о факторах, которые провоцируют рак легких

Фото: Shutterstock

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний давно называют рак легких и одной из основных причин его возникновения может стать курение. Также это заболевание может спровоцировать загрязнение воздуха и нездоровый образ жизни. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» онколог Руслан Басанов.

Он также рассказал, что на ранних стадиях рак легких может протекать бессимптомно, а уже когда заболевание прогрессирует, у человека может начаться кашель с кровью и боль в груди.

Также врач-онколог Андрей Пылев заявил, что рак часто может характеризоваться неспецифическими проявлениями, которые иногда можно спутать с другими болезнями. Об этом рассказали на портале 360tv.

Помимо этого, врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что иногда рак можно определить по родинке на теле. Именно по ним можно выявить меланому, которая считается одним из самых агрессивных онкологических заболеваний. Эти слова врача привели на сайте Пятого канала.