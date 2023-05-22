Специалисты рассказали, почему большинство капель для глаз с витаминами бесполезны Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что в некоторые глазные капли добавляют витамины, это не имеет особого смысла, поскольку они плохо проникают в глаз из-за особенностей самого органа. Об этом рассказали на портале «Газета.Ru» со слов врача-офтальмолога Ильмиры Газизовой.

При этом она отметила, что польза витаминов иногда может быть вполне оправдана, но не стоит придавать ей первостепенное значение.

Так же и диетолог Римма Мойсенко заявила в беседе с RT, что несмотря на все полезные свойства, некоторым людям противопоказано применение рыбьего жира. Помимо противопоказаний, принимать его постоянно и вовсе не стоит, поскольку пользы будет уже невероятно мало.

В целом переизбыток витаминов может скрывать в себе негативные последствия. В беседе с порталом Life.ru эндокринолог Зухра Павлова заявила, что переизбыток некоторых витаминов может навредить нервной системе человека, а также например профицит витамина B12 может повышать активность свертывающей системы крови.