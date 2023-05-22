Гладков: большая часть жителей покинула приграничные белгородские села, куда вошла ДРГ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей приграничных сел и районного центра, подвергшихся атаке украинской диверсионно-разведывательной группы 22 мая, эвакуировались из опасной зоны.

“Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности — помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность — покидает на личном транспорте”, — сообщил губернатор в прямом эфире.

Ранее Гладков сообщил, что в целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. При этом Грайворонский городской округ подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии, в результате которых не менее восьми человек получили различные ранения и травмы, а также было повреждено несколько жилых домов и детский сад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложено о данной попытке прорыва украинских диверсантов. По его словам, украинская армия таким образом пытается отвлечь внимание общественности от провала ВСУ в Артемовске, а на месте диверсии достаточно сил и средств для уничтожения группировки.

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