Эксперт объяснил, что может стать препятствием для вступления Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены Североатлантического альянса выделяют по 2% ВВП на обеспечение нужд ВС НАТО, но в случае вступления Украины, ее взносы будут крайне несущественными. Такое заявление сделал политолог Дмитрий Леви в разговоре с «Лентой.ру».

При этом это далеко не единственная причина того, что Украина вряд ли может рассчитывать на вступление в НАТО.

Политолог Рамиль Харисов в беседе с «360» заявил, что помимо экономических причин, в НАТО не хотят брать Украину и на фоне опасений прямого противостояния с Россией. По его словам, это можно понять из слов канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что в ближайшей перспективе Украине не светит вступление в альянс.

Но несмотря на это, НАТО уже готовит план обороны на случай полномасштабного конфликта с Россией. Об этом рассказали на портале «ФАН». Также там приводится информация о том, что специалисты военного блока начали разработку рекомендаций по модернизации логистики и армии всех членов альянса.

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