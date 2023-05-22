Участника проникшей в Белгородскую область украинской ДРГ Алексея Левкина объявили в розыск

Националиста Алексея Левкина, который прибыл на территорию России в составе группы украинских диверсантов 22 мая, объявлен в розыск.

Националиста Алексея Левкина, который прибыл на территорию России в составе группы украинских диверсантов 22 мая, объявлен в розыск.

"Левкин Алексей Сергеевич, 1984 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", — сообщает ТАСС, ссылаясь на базу МВД России.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. При этом Грайворонский городской округ подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии, в результате которых не менее восьми человек получили различные ранения и травмы, а также было повреждено несколько жилых домов и детский сад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская армия таким образом пытается отвлечь внимание общественности от провала ВСУ в Артемовске, а на месте диверсии достаточно сил и средств для уничтожения группировки.

Губернатор Белгородской области сообщил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности граждан.