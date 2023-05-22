Эксперт рассказал, что может произойти с американским фондовым рынком из-за госдолга Фото: REUTERS

Множество факторов сейчас указывают на то, что экономика Соединенных Штатов продолжает замедляться и это создает высокие риски на американском фондовом рынке. Об этом рассказал в беседе с РИАМО эксперт Андрей Алексеев.

Массовые проблемы у американских банков могут привести к меньшей доступности кредитов для малого и среднего бизнеса уже в ближайшее время, а фондовый рынок уже находится на распутье и имеет высокие риски рецессии.

Помимо этого на портале ОТР привели слова главы Минфина США Джанет Йеллен, которая заявила, что Америке не получится дотянуть до 15 июня без решения проблем с госдолгом. По ее словам есть вероятность того, что страна лишится возможности платить по счетам.

При этом она назвала эту проблему невероятно серьезной и даже президент Джо Байден намерен провести еще одну встречу со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, поскольку предыдущие консультации не принесли никаких ощутимых результатов.