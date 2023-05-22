Эксперт Миловидов спрогнозировал сложный год для мировой экономики Фото: REUTERS

Текущий 2023 год будет тяжелым для всей мировой экономике, а единственным фактором ее роста будет только Китай. Об этом заявили «Известиям» заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.

Он также отметил, что Россия на фоне множества санкций уже смогла адаптироваться к ситуации и несмотря на все ограничения, российская экономика неуклонно показывает постепенный рост.

Специалист отметил, что сейчас наблюдается тенденция сильно ослабления американской экономике, о чем сейчас говорит буквально весь мир.

Экономист Константин Ордов заявил, что возможный дефолт США может стать «апокалипсисом» в финансовой и банковской сферах. По его словам, этот процесс может стать болезненным для всех стран. Его заявление привели на портале «360»

Специалист предположил, что такая ситуация послужит резким отказом всего мира от доллара и также наступит немедленное банкротство Европы. Во многих странах может заметно измениться качество и уровень жизни.