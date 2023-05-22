Битва в Артемовске стала крупнейшим сражением со времен Второй мировой войны Фото: Александр КОЦ

Экс-сенатор американского штата Вингиния Ричард Блэк назвал битву в Артемовске крупнейшим сражением со времен Второй мировой войны. По его словам, победа России в этой битве подтолкнет украинское командование к подготовке реванша, хотя разумнее было бы искать возможности для мирного урегулирования конфликта.

“Россия выиграла крупнейшее сражение в Европе со времен Второй мировой... Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но похоже, что Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике”, — сказал Блэк в интервью агентству РИА Новости.

Напомним, ранее бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что западным союзникам Киева было сложно принять провал ВСУ в Артемовске. По его словам, это заставит партнеров Зеленского сконцентрироваться на военной поддержке и ускорению ожидаемого контрнаступления украинской армии.

При этом, по его словам, украинская армия к нему не готова, а ВС России постоянно срывают планы командования ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказал, как проходил решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

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