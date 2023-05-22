Чешский экс-дипломат Друлак: Зеленскому придет конец с прекращением поддержки от Запада

Чешский экс-дипломат Друлак: Зеленскому придет конец с прекращением поддержки на Западе Фото: REUTERS

Экс-дипломат Чехии Петр Друлак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский держится исключительно на поддержке западных союзников.

“Зеленский хорошо понимает, что как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено”, — заявил Друлак в интервью Parlamentní listy.

Также он отметил, что недавнее европейское турне Зеленского – это попытка выиграть время и убедить своих союзников в целесообразности продолжения военной поддержки Киева. При этом, по словам экс-дипломата, в США растет число сторонников отказа от продолжения финансирования украинской армии.

Напомним, из недавней утечки секретных документов Пентагона стало известно, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

В МИД Украины признают, что в случае провала украинской армии в готовящемся весеннем контрнаступлении, Запад может склониться в сторону компромисса с Россией.

При этом подполковник ВС США Дэниел Дэвис считает, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.

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