Мишустин в ходе рабочей поездки в Китай встретится с главой КНР Си Цзиньпином

Мишустин в ходе рабочей поездки в Китай встретится руководством КНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в Китай встретится председателем КНР Си Цзиньпином и с премьером государственного совета Китая Ли Цяном.

“Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях”, — отметили на сайте правительства РФ.

Также в ходе визита Мишустин выступит на российского-китайском бизнес-форуме, на котором будут присутствовать руководители ведущих компаний России и Китая.

Напомним, приглашение посетить Китай Мишустин получил во время двусторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 21 марта в Москве.

Сайт KP.RU рассказывал о первом визите главы КНР в Москву после переизбрания на третий срок, а также почему партнерство России и Китая вызывает панику у Запада.

Американский телеканал ABC7 называл встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина убедительным сигналом западным лидерам о провале их усилий по изоляции Москвы, а журналисты CNN ожидали от встречи двух лидеров углубления их тесных стратегических связей, которые охватывают дипломатическую координацию, совместную военную подготовку и активную торговлю.