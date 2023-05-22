В США 38-летняя экс-учитель года обвиняется в сексуальной связи с подростком Фото: кадр из видео

В Калифорнии экс-лауреат премии «Учитель года» обвиняется в сексуальной связи с 16-летним подростком, об этом сообщило издание Breaking911.

« 38-летняя Трейси Вандерхалст, учительница математики в средней школе Юкайпа, была арестована в четверг вечером за участие в незаконных половых сношениях с несовершеннолетним», - говорится в заявлении офиса шерифа округа Сан-Бернардино.

Власти полагают, что могут быть и другие жертвы учительницы и просят их сообщить об этом.

По данным издания, Вандерхалст находится под залогом в 30 тысяч долларов. При этом пока не выяснено, был ли потерпевший подросток учеником средней школы Юкайпа.

Как писал сайт KP.RU, ранее в штате Джорджия 17-летнего школьника Сэма Макнейра, попытавшегося обнять свою учительницу, обвинили в сексуальных домогательствах.

Сообщалось, что это произошла в городе Дулут штата Джорджия. При этом сам подросток отрицал, что его действия носили какой-то сексуальный характер. Он утверждал, что хотел просто по-дружески подбодрить преподавательницу.

Однако, женщина заявила, что подобное происходило не раз, при этом она всегда предупреждала, что такое проявление эмоций неуместно.