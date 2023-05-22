Губернатор Белгородской области: ВСУ обстреляли поселок Борисовка Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Борисовка, о пострадавших не говорится.

«ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет», - заявил глава региона.

Он добавил, что с украинского квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша.

«Все службы выехали на место», - подчеркнул Гладков.

Как писал сайт KP.RU, 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности граждан.

Днем, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа.

При этом Грайворонский городской округ подвергся усиленным обстрелам со стороны украинских боевиков, в результате которых до пяти мирных жителей получили различные ранения и травмы, а также было повреждено несколько жилых домов и детский сад.

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