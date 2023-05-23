В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечалось, что в Харьковской области сигнал тревоги прозвучал в 22:56, затем он распространился на Киевскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Черниговскую и подконтрольные Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогов сообщил, что ВКС России наносила удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Кроме того, рано утром 22 мая воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске, Харьковской области, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.

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