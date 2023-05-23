Госдума призвала кабмин исключить возможность заправки польских грузовиков по российским розничным ценам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума обратилась к правительству РФ с призывом исключить возможность заправки польских грузовиков по российским розничным ценам на топливо. Данный проект обращения опубликован в думской базе данных.

Депутаты в документе предлагают внести изменения в постановление правительства РФ об осуществлении международных автомобильных перевозок грузов.

При этом проект предусматривает исключение перевозок польскими грузовиками по территории РФ, а только от границы до ближайших таможенных терминалов для перецепки груза на российские автомобили.

В документе также предлагается исключить возможность заправки топливом грузовиков польских автоперевозчиков по российским розничным ценам и установить для них стоимость топлива на уровне цен ЕС.

Как ранее писал сайт KP.RU, 21 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет федерального парламента рассмотрит инициативу о запрете проезда польским фурам по территории России.

Володин подчеркнул, что правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны.

По его словам, издержки Польши в случае такого запрета оцениваются в сумму около 8,5 млрд евро.

Спикер Госдумы добавил, что эксперты подсчитали, что в результате введения данной инициативы пострадают или обанкротятся около 2 тыс. польских транспортных компаний, в которых работают свыше 20 тыс. водителей.