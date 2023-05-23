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НовостиЭкономика22 мая 2023 21:42

Госдума призвала кабмин исключить возможность заправки польских грузовиков по российским розничным ценам

Ранее Володин призвал прекратить проезд польских фур по территории России
Сергей ГАПЧУК
Госдума призвала кабмин исключить возможность заправки польских грузовиков по российским розничным ценам

Госдума призвала кабмин исключить возможность заправки польских грузовиков по российским розничным ценам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума обратилась к правительству РФ с призывом исключить возможность заправки польских грузовиков по российским розничным ценам на топливо. Данный проект обращения опубликован в думской базе данных.

Депутаты в документе предлагают внести изменения в постановление правительства РФ об осуществлении международных автомобильных перевозок грузов.

При этом проект предусматривает исключение перевозок польскими грузовиками по территории РФ, а только от границы до ближайших таможенных терминалов для перецепки груза на российские автомобили.

В документе также предлагается исключить возможность заправки топливом грузовиков польских автоперевозчиков по российским розничным ценам и установить для них стоимость топлива на уровне цен ЕС.

Как ранее писал сайт KP.RU, 21 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет федерального парламента рассмотрит инициативу о запрете проезда польским фурам по территории России.

Володин подчеркнул, что правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны.

По его словам, издержки Польши в случае такого запрета оцениваются в сумму около 8,5 млрд евро.

Спикер Госдумы добавил, что эксперты подсчитали, что в результате введения данной инициативы пострадают или обанкротятся около 2 тыс. польских транспортных компаний, в которых работают свыше 20 тыс. водителей.