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НовостиПолитика22 мая 2023 22:01

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США манипулируют данными о СНВ

Данные Госдепа по американским СНВ вводят в заблуждение
Сергей ГАПЧУК
Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США манипулируют данными о СНВ

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США манипулируют данными о СНВ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«...Опубликованные... Госдепом данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями», - отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что данные по размерам арсеналов Британии и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер.

«Обнародовать можно все, что угодно», - подытожил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рябков заявил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности.

Рябков подчеркнул, что Россия рассматривает такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу своей национальной безопасности.

Кроме того, вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине остаются открытыми и требуют решения.