Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что США манипулируют данными о СНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«...Опубликованные... Госдепом данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями», - отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что данные по размерам арсеналов Британии и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер.

«Обнародовать можно все, что угодно», - подытожил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рябков заявил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности.

Рябков подчеркнул, что Россия рассматривает такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу своей национальной безопасности.

Кроме того, вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине остаются открытыми и требуют решения.