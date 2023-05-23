Посольство России порекомендовало шведскому эксперту и Украине не повторять битву при Нарве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Стокгольме в ироничной форме ответило на комментарий шведского эксперта, который рекомендовал Украине использовать против России тактику шведского короля Карла XII, которую он применил в битве при Нарве.

В посольстве РФ уточнили, что речь шла о статье «Украина может поучиться у Карла XII» экономиста и полковника запаса Нильса Бильдта.

Автор утверждал, что Киеву стоит сосредоточиться на «внезапном и смелом прорыве слабых оборонительных линий». Он советовал взять за основу тактику Карла XII в битве при Нарве в 1700 году, когда шведский король атаковал своим 10-тысячным войском якобы 90-тысячную русскую армию.

«Автор, однако, полностью пропустил два последующих события того же периода: в 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи», - отметили в российском посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что шведы в 1700 году одержали победу в отдельном сражении, но в итоге проиграли войну.

Далее Бильдт заявил, что украинцам нельзя тянуть с контрнаступлением. По его мнению, в 1943 году немцы слишком долго выжидали, в результате Красная Армия смогла укрепить свои позиции, и Гитлер проиграл Курскую битву.

Посольство России отметило, что в данном случае эксперт попал в точку: «киевский режим, как известно, является ярым последователем нацизма и его приспешников».

В дипмиссии напомнили, что армии Карла XII и фашистской Германии были «с позором разгромлены нашей несокрушимой страной».

«Впредь подобным горе-авторам, мыслящим категориями 300-летней давности, необходимо подбирать более удачные исторические примеры», - посоветовали российские дипломаты.

Как писал сайт KP.RU, иностранные и украинские СМИ неоднократно публиковали снимки, но которых у украинских военных и высших должностных лиц присутствовала нацистская символика*. Кроме того, некоторые украинские военизированные формирования имеют в своих названиях и эмблемах прямые отсылки к фашисткой Германии.

Так, в сентябре 2022 года Зеленский опубликовал снимок с военнослужащим ВСУ, на его экипировке видна эмблема дивизии СС «Мертвая голова»*.

В феврале 2023 года спецкор «КП» Дмитрий Стешин писал, что Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс»*. И соответствующую символику – стилизованное изображение горного цветка, хорошо знакомое нам по фильмам о войне.

*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.