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НовостиПолитика22 мая 2023 23:23

Экс-евродепутат Филиппо обвинил Макрона в помешательстве Зеленским

Безграничная поддержка Киева Макроном негативно отражается на Франции
Сергей ГАПЧУК
Экс-евродепутат Филиппо обвинил Макрона в помешательстве Зеленским

Экс-евродепутат Филиппо обвинил Макрона в помешательстве Зеленским

Фото: EAST NEWS

Безграничная поддержка Киева со стороны Макрона приводит к негативным последствиям для самой Франции, об этом заявил экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.

«Все эти выходки Макрона и Зеленского обходятся нам слишком дорого», - прокомментировал политик фото со встречи двух президентов на саммите G7 в Хиросиме.

По его словам, речь идет не только о финансовых затратах, но и о репутации Парижа на международной арене.

Филиппо призвал остановить Макрона, который оказался подвержен «синдрому Зеленского».

Как писал сайт KP.RU, французский политик Флориан Филиппо неоднократно выступал с критикой официального Парижа и президента Франции Макрона за их действия в украинском конфликте и поддержке Зеленского.

Так, 21 мая, Филиппо заявил, что украинский конфликт, который сейчас разворачивается не по сценарию западных стран, нужно прекратить.

Он отметил, что Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все «эксперты» трубили месяцами.

Политик призвал прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты и начинать переговоры о мирном плане!