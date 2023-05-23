FT: Саммит G7 может остаться в памяти как высшая точка поддержки Западом Украины Фото: REUTERS

Украина и Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7, об написал обозреватель Financial Times.

«Опасность заключается в том, что это (саммит G7 — прим.) может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины», - подчеркнул автор публикации.

Журналист отметил, что Западу станет трудно помогать Киеву, когда контрнаступление ВСУ провалится.

Как добавил обозреватель, страны Запада уже заявляют, что поставки оружия «почти полностью опустошили запасы боеприпасов».

«Нынешний уровень политической, финансовой и материально-технической поддержки Украины со стороны Запада может значительно снизиться уже в обозримом будущем», - подытожил автор.

Как писал сайт KP.RU, в июле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что, поставляя оружие Украине, Запад продлевает агонию киевского режима, затягивает конфликт и умножает жертвы.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что поставки вооружений украинской армии переходят все допустимые границы.

«Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее» – отметил Путин, назвав это переходом всех красных, и даже бордовых линий.