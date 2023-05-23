«Зеленский, покинул G7 в гробу?»: странное фото к статье об отъезде Зеленского привлекло внимание читателей NYT

Читатели NYT удивились фотографии выноса гроба в статье об отъезде Зеленского с саммита G7 Фото: REUTERS

Читатели New York Times обратили внимание на странное сочетание текста статьи газеты об отъезде Зеленского и сопровождающей его фотографии.

Ранее газета написала, что Зеленский покинул саммит G7 с «обещаниями об обучении его пилотов управлять F-16 и отрицанием заявлений перехода Артемовска (старое название Бахмут — прим.) под российский контроль». При этом для иллюстрации была выбрана фотография с шестью мужчинами в военной форме, несущими гроб.

Пользователи с удивлением задавали вопросы: «Зеленский что, покинул G7 в гробу и что бы это могло значить?».

Кроме того, в комментариях были возмущения пользователей итогами саммита.

Vic назвал встречу «операция по отмыванию денег».

Richard James высказал предположение, что Зеленский «не вернется домой, он планирует создать правительство в изгнании».

Как писал сайт KP.RU, 20 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей.

Кроме того, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в ближайшие месяцы будут решать, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.

22 мая пользователи Twitter высмеяли президента Украины Зеленского за его слова о солидарности большей части стран с киевской формулой мира.

В комментариях отметили, что «когда ты проигрываешь, то не имеешь права что-то заявлять».