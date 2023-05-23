МИД КНР: G7 пытаются «одурачить мир», называя Китай угрозой глобальной безопасности и процветанию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила на своей странице в Twitter, что G7 не смогут «одурачить мир», называя Китай угрозой глобальной безопасности и процветанию.

«Некоторые члены «Большой семерки» назвали Китай «самой большой угрозой глобальной безопасности и процветанию». Серьезно? - написала дипломат.

По ее словам, Китай является «двигателем номер один» глобальной экономики, «способствуя большему росту, чем все члены G7 вместе взятые».

Хуа Чуньин добавила, что «реальному миру нельзя промыть мозг или одурачить».

Как писал сайт KP.RU, ранее агентство Bloomberg сообщило, что конфликт на Украине показал всему миру все слабости военной промышленности США, которой в дальнейшем может воспользоваться Китай в случае столкновения.

Отмечалось, что американский «арсенал демократии» находится в плачевном состоянии.

Америка превратилась из передовой державы, производящей оружие в больших количествах, в страну, которая с огромным трудом может поддерживать Украину в нынешнем конфликте с Россией.