Valeurs Actuelles: Потери ВСУ являются самым страшным секретом Зеленского Фото: REUTERS

Число погибших солдат ВСУ представляет собой нежелательную информацию для президента Зеленского, написало Valeurs Actuelles.

Обозреватель издания заявил, что число погибших остается самым страшным секретом Зеленского, хотя нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло.

Встреча главы МИД Германии Анналены Бербок с коллегой из Венгрии Петером Сийярто закончилась перепалкой из-за банка OTP и блокировки помощи Украине, сообщило издание Politico.

Отмечалось, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить дополнительную военную помощь ЕС Киеву.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Борисовка. С украинского квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания не было, пробило крышу.

В подконтрольном Киеву Херсоне в военном госпитале тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат ВСУ.

После проведения хирургических манипуляций тела военнослужащих сжигаются в госпитальном крематории, а родственникам выдаются справки о их пропаже без вести.

Подразделения ВСУ, находившиеся в Артемовске, конфликтовали между собой и устраивали перестрелки, рассказала эвакуированная жительница города Мария.

Она пояснила, что местные жители видели, как военные ВСУ «толпой на толпу вышли и начали перестреливаться». Все эти конфликты даже не пытались как-то скрывать.