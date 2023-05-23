Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский Фото: ru.wikipedia.org

На 77-м году жизни умер Владимир Варнавский, который занимал пост председателя Законодательного собрания Омской области с 1994 года. Он избирался на эту должность все семь созывов. О его смерти сообщил ранним утром сообщил KP.RU.

Причина смерти на данный момент неизвестна, а свои соболезнования родным и близким умершего выразили мэр Омска Сергей Шелест и врио губернатора региона Виталий Хоценко.

Владимир Варнавский был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также орденом Почета, орденом Дружбы и орденом Александра Невского.

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