Мишустин заявил, что Западу не удалось сломать экономику России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всем западным недоброжелателям не удалось сломать российскую экономику и обвалить национальную валюту, несмотря на масштабное санкционное давление. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на российско-китайском форуме в Шанхае.

— В прошлом году Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Его целью было сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию. Ударить по уровню жизни простых граждан. Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло, — заявил Мишустин.

Также он подчеркнул, что несмотря на давление Запада, российская экономика не просто выстояла, но и продолжает поступательное развитие.

Помимо этого, во время выступления Мишустин отметил, что уровень инфляции в России на начало мая, стал самым низким во всей Европе и составляет 2,3 процента. При этом наблюдается рост экономики страны по большому количеству показателей.

При этом за 2022 год удалось достичь нового исторического максимума по сбору зерновых — 157 миллионов тонн. Подобных цифр не достигали даже во времена СССР.