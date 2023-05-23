Глава разведки Германии Каль заявил, что не видит признаков ослабления армии России Фото: Егор Алеев/ТАСС

В данный момент нет совершенно никаких признаков ослабления армии России. Такое заявление сделал глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль в интервью для издания Die Welt.

— Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами, — заявил Каль.

Также он подчеркнул, что нет оснований даже размышлять о военной слабости России или даже о том, что Москва в ближайшее время может прекратить свою деятельность.

Ранее KP.RU рассказывал, что на Западе считают, что ВСУ могут повторить судьбу вермахта в битве в Арденнах. Российские войска смогут превратить контрнаступление украинских войск в поражение для Киева.

При этом защитники киевского режима собираются идти в контрнаступление на армию совершенно другого уровня.