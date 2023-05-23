В Тульском торговом центре открылся пункт диспансеризации, в котором можно пройти медосмотр всего за час

Во время медосмотра пациенту делают экспресс-анализ крови на уровень холестерина и глюкозы, а также снимают электрокардиограмму. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Жители Тулы теперь могут пройти медосмотр, не обращаясь в поликлинику. В торговом центре «Гостиный двор» рядом с прививочным кабинетом открылся пункт диспансеризации. Здесь всего за час можно пройти полный медосмотр. Посетителям измеряют рост, массу тела, окружность талии, артериальное и внутриглазное давление, делают экспресс-анализ крови на уровень холестерина и глюкозы, снимают электрокардиограмму. Заодно с обследованием можно сделать прививку от гриппа или коронавируса.

«В медицинском пункте любой житель Тульской области может за один час пройти обследование, чтобы выявить отклонения в здоровье на ранней стадии. Если людям понравится такой формат медосмотра, мы организуем диспансеризацию и в других крупных торговых центрах региона», - рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, проинспектировавший работу пункта.

Глава регионального Минздрава отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области уделяется большое внимание профилактике и ранней диагностике заболеваний. Врачи с помощью мобильных комплексов обследуют трудовые коллективы и жителей отдаленных районов. Благодаря этой работе число людей, прошедших профилактический осмотр, за последние два года выросло на 20%. Тульская область по итогам 2022 года вошла в топ-10 регионов, лидирующих в России по раннему выявлению злокачественных новообразований.

«Мы вынесли очень интересную практику с ковидных времен, когда организовали вакцинацию в «Гостином дворе». Жители Тульской области очень хорошо восприняли, и достаточно эффективно работал этот кабинет. Эпидемия ушла, меняются задачи. И мы посчитали возможной продолжить эту практику нахождения в торговом центре», - отметил Дмитрий Марков.

В пункте диспансеризации посетители сначала заполняют анкету, из которой медики узнают основную информацию о здоровье и образе жизни человека. При этом врачи устанавливают возможные факторы риска: хронические заболевания, ожирение, неправильное питание, злоупотребление алкоголя, курение. Затем начинается осмотр пациента. По его итогам каждый прошедший диспансеризацию может получить консультацию терапевта. При необходимости пациента направят на дополнительное обследование. По Трудовому кодексу работодатели обязаны предоставлять сотруднику для диспансеризации оплачиваемый день.