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НовостиОбщество23 мая 2023 7:21

Житель Украины получил 16 лет тюрьмы за шпионаж в отношении российских оборонных предприятий

Он работал по заданию разведывательных служб Украины
Роман ПОЛОСИКОВ
Житель Украины получил 16 лет тюрьмы за шпионаж в отношении российских оборонных предприятий

Житель Украины получил 16 лет тюрьмы за шпионаж в отношении российских оборонных предприятий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Украины получил 16 лет тюрьмы за шпионаж в отношении российских оборонных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России.

В ходе проведения мероприятий, сотрудники ФСБ смогли установить, что Андрей Петкевич работал по заданию разведывательных служб Украины и искал работников оборонных предприятий России, которые могут знать секретную информацию.

Все это он делал с целью вербовки россиян, которые могли бы передавать ему сведения о самых секретных и перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

Теперь приговор вступил в законную силу и теперь гражданин Украины проведет 16 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее KP.RU рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Оренбурга, который готовил теракты в военкомате и отделе Федеральной службы безопасности по указанию спецслужб Украины.