Глава ГУР Украины Буданов заявил о наличии у ВСУ неорбходимого минимума вооружений для контрнаступления Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обладают необходимым минимумом для проведения контрнаступления, заявил руководитель Главного управления разведки страны Кирилл Буданов.

«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что начнется в ближайшее время», – сказал он в интервью телеканалу NHK.

Вместе с тем Буданов отметил, что Киеву все еще нужен солидный запас оружия и боеприпасов. По мнению главы ГУР Украины, контрнаступление ВСУ может занять длительное время из-за готовности российской армии к обороне.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал, в чем был рискованный, но сработавший план Минобороны России в тактике ракетных обстрелов украинской армии и как командование ВСУ вынуждено постоянно сдвигать сроки контрнаступления из-за постоянного уничтожения складов с оружием западных союзников.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что западным союзникам Киева сложно принять провал ВСУ в Артемовске, поэтому они сконцентрируются на военной поддержке контрнаступления украинской армии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)