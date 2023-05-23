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НовостиПолитика23 мая 2023 8:15

Глава ГУР Украины Буданов заявил о наличии у ВСУ необходимого минимума вооружений для контрнаступления

Оно начнется в ближайшее время, отметил генерал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава ГУР Украины Буданов заявил о наличии у ВСУ неорбходимого минимума вооружений для контрнаступления

Глава ГУР Украины Буданов заявил о наличии у ВСУ неорбходимого минимума вооружений для контрнаступления

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обладают необходимым минимумом для проведения контрнаступления, заявил руководитель Главного управления разведки страны Кирилл Буданов.

«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что начнется в ближайшее время», – сказал он в интервью телеканалу NHK.

Вместе с тем Буданов отметил, что Киеву все еще нужен солидный запас оружия и боеприпасов. По мнению главы ГУР Украины, контрнаступление ВСУ может занять длительное время из-за готовности российской армии к обороне.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал, в чем был рискованный, но сработавший план Минобороны России в тактике ракетных обстрелов украинской армии и как командование ВСУ вынуждено постоянно сдвигать сроки контрнаступления из-за постоянного уничтожения складов с оружием западных союзников.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что западным союзникам Киева сложно принять провал ВСУ в Артемовске, поэтому они сконцентрируются на военной поддержке контрнаступления украинской армии.

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