СК возбудил уголовное дело о теракте после нападения украинской ДРГ на Белгородскую область

Следователи возбудили уголовное дело по шести статьям, в том числе, о теракте, после нападения украинских диверсантов на села в Белгородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело по шести статьям, в том числе, о теракте, после нападения украинских диверсантов на села в Белгородской области.

По данным СК РФ, жилые дома и административные здания в Грайворонском районе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате пострадали несколько человек.

Напомним, в понедельник, 22 мая, стала известно о проникновении украинских диверсантов на территорию Белгородской области. Российские Вооруженные силы совместно с погранслужбой незамедлительно начали принимать необходимые меры по ликвидации противника.

В настоящее время, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Грайворонском районе после захода туда украинской диверсионной группировки продолжают зачистку территории.

О том, зачем Украина послала диверсантов в Белгородскую область, ранее писал сайт KP.RU.

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