Врач-токсиколог Кутушов назвал биохакинг и жиросжигающие препараты самыми опасными при похудении Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В мире существует множество способов избавления от лишнего веса. Но не все они безопасны. Порой диеты приводят к проблемам со здоровьем.

Главную опасность представляют препараты для похудения, которые быстро сжигают жир. От них можно даже умереть.

Вторую строчку по вредности занимает биохакинг. Так называемый «взлом» организма. Смысл его сводится к изменению пищевых привычек. Часто такие диеты бывают очень жесткими и предлагают пить только минеральную воду или другие жидкости. Вес будет снижаться, но пострадают все внутренние органы и нарушится обмен веществ.

Такие диеты, как гречневая или шоколадная тоже не способствуют полноценному снижению веса. Жир будет уходить, но при этом плотность кожи снижаться, передает "360".

Лимонная вола и водная диета приведут к проблемам с внешностью.

-Низкокалорийные диеты так же опасны, как и водные, – говорит «Газете.ru» врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Кстати, апельсиновый сок ускоряет старение организма и может способствовать развитию возрастных заболеваний.

- В отличие от самих апельсинов, апельсиновый сок вреден. Он ускоряет старение, делает более вероятным развитие сахарного диабета, атеросклероза и других возрастных заболеваний. В частности, гипертонии, некоторых опухолей", – сказал "Москве 24" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

А врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказа, как правильно мыть овощи и фрукты. По его словам, достаточно вымыть с мылом руки, а затем ополоснуть продукты под прохладной проточной водой в течение пяти — десяти секунд, пишет RT.