Спасатели ищут шестерых пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шестеро туристов из Белоруссии пропали на западном склоне горы Эльбрус, на их поиски отправились спасатели. Об этом проинформировало ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии.

В ведомстве уточнили, что сообщение о том, что на Эльбрусе пропала группа туристов, поступило утром во вторник, 23 мая. Отмечается, что альпинисты не были зарегистрированы в подразделениях министерства чрезвычайных ситуаций.

«На поиски выехали спасатели Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России им. В.М. Дзераева, оперативная группа ЦУКС в составе 9 человек, 2 единиц техники», — сказано в релизе.

Также не исключено, что в поиске пропавших туристов будет задействован вертолет МИ-8.

Как писал сайт KP.RU, в марте на Эльбрусе спасатели нашли тело мужчины на высоте пять тысяч метров. На опубликованных в сети кадрах видно, что 37-летний Сергей Гавриков отправился покорять гору без соответствующей экипировки и в кроссовках. С собой у него был только рюкзак. В результате мужчина замерз насмерть.