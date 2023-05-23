Пользователи Twitter раскритиковали Макрона за слова об отстаивании интересов Украины Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона после того, как тот назвал полезным шагом предоставление Владимиру Зеленскому возможности отстаивать интересы Киева на саммите ЛАГ и встрече G7.

Один из комментаторов отметил, что если цель — мир, то есть множество других способов его достичь, кроме того, как посылать оружие на Украину.

Другой пользователь социальной сети задался вопросом, действительно ли Макрон сам верит в ту ложь, которую говорит.

— Я не думаю, что нужно заставлять Францию платить за чужие конфликты. Деньги надо направить во Францию и ее народу, чтобы улучшить их положение и минимизировать влияние инфляции на жизнь, — добавил один из пользователей Сети.

Помимо этого люди обвинили президента Франции в том, что он не хочет мира и только усугубляет конфликт на Украине и пора прекратить поставки оружия Киеву. Также стоит содействовать переговорам двух сторон.

Напомним, что ранее Эммануэль Макрон назвал делом чести предоставление Зеленскому самолета для прилета на саммит G7. При этом он заявил, что Франция строит мир и ищет необходимые решения.

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