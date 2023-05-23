"Ростелеком" устранил сбой с доступом к зарубежным ресурсам Фото: Анастасия ОСИПОВА

Провайдер «Ростелеком» сообщил, что решил проблемы с доступом к зарубежным сайтам и сервисам, сбой, который случился на одной из европейских площадок обмена трафиком, устранен.

«Проблема решена с доступом к зарубежным ресурсам», - сообщили ТАСС в «Ростелекоме».

Напомним, российские пользователи интернета во вторник, 23 мая, начали массово жаловаться на сбой у «Ростелекома». Так, в официальном сообществе провайдера в соцсетях россияне называли зарубежные сайты и сервисы, к которым они не могут получить доступ.

В свою очередь, в «Ростелекоме» заявили, что сбой связан с перебоями на одной из европейских площадок обмена трафиком. Оператор также подтвердил, что из-за этого, возможно, трудно попасть на зарубежные сайты и сервисы. В то же время, в «Ростелекоме» отметили, что сети провайдера в РФ работают штатно.

Ранее сайт KP.RU провел опрос россиян, которые используют персональные компьютеры и ноутбуки, и пришел к выводу, что трое из пяти россиян могут потерять нормальный доступ в интернет в результате санкций.