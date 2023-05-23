В Белгородской области отселили жителей девяти населенных пунктов после нападения украинской ДРГ Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 23 мая, проинформировал о том, что в регионе были отселены жители девяти населенных пунктов. Сделано это было после того, как ранее на территорию Грайворонского округа проникли украинские диверсанты.

«Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время зачистка территории еще идет.

Напомним, в понедельник, 22 мая, украинская диверсионная группировка зашла на территорию Белгородской области. Российские Вооруженные силы совместно с погранслужбой незамедлительно начали принимать необходимые меры по ликвидации противника. Позже Гладков сообщил о зачистке территории.

Во вторник, 23 мая, стало известно о том, что СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе, о теракте, после нападения украинских диверсантов на села в Белгородской области. По данным ведомства, жилые дома и административные здания в Грайворонском районе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам, из-за чего были ранены несколько человек.

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