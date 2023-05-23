Песков заявил, что украинская ДРГ в Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность

Песков заявил, что украинская ДРГ в Брянской области вызывает глубокую обеспокоенность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комментируя ситуацию с появлением украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность ситуацией и заявил, что это требует от России больших усилий.

При этом отвечая на вопрос об этнических русских в составе диверсантов, он отметил, что в первую очередь они на данный момент — украинские боевики.

Напомним, что 22 мая на территорию Белгородской области вторглась украинская ДРГ, а Вооруженные силы Российской Федерации совместно с погранслужбой и другими силовыми структурами, незамедлительно начала необходимые мероприятия по их ликвидации.

Позже стало известно, что в результате действий украинских боевиков пострадало восемь человек, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту их действий.

Позже губернатор области заявил, что сейчас продолжается зачистка территории от боевиков.

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