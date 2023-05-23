12 человек получили ранения при нападении ДРГ на Белгородскую область Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 23 мая, проинформировал, что в результате обстрелов в Грайворонском округе ранения получили 12 человек. Кроме того, были разрушены 29 жилых домов.

Он напомнил, что в понедельник, 22 мая, с самого утра округ оказался под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом.

«В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время жители 14 населенных пунктов остаются без электричества. Но приступить к восстановительным работам можно будет лишь тогда, когда позволит оперативная обстановка.

Напомним, в понедельник, 22 мая, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой, начав принимать необходимые меры по ликвидации противника.

Во вторник, 23 мая, Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе, о теракте. СК РФ подчеркнул, что жилые дома и административные здания в Грайворонском округе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам, из-за чего были ранены несколько человек.

В настоящее время продолжается зачистка территории от украинских диверсантов. Из-за происходящего пришлось отселить жителей девяти населенных пунктов.

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