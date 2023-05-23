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НовостиОбщество23 мая 2023 10:06

12 человек получили ранения при нападении ДРГ на Белгородскую область

Также были разрушены 29 жилых домов
Екатерина КОСОБОКОВА
12 человек получили ранения при нападении ДРГ на Белгородскую область

12 человек получили ранения при нападении ДРГ на Белгородскую область

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 23 мая, проинформировал, что в результате обстрелов в Грайворонском округе ранения получили 12 человек. Кроме того, были разрушены 29 жилых домов.

Он напомнил, что в понедельник, 22 мая, с самого утра округ оказался под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом.

«В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время жители 14 населенных пунктов остаются без электричества. Но приступить к восстановительным работам можно будет лишь тогда, когда позволит оперативная обстановка.

Напомним, в понедельник, 22 мая, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой, начав принимать необходимые меры по ликвидации противника.

Во вторник, 23 мая, Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе, о теракте. СК РФ подчеркнул, что жилые дома и административные здания в Грайворонском округе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам, из-за чего были ранены несколько человек.

В настоящее время продолжается зачистка территории от украинских диверсантов. Из-за происходящего пришлось отселить жителей девяти населенных пунктов.

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