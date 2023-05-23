Зеленский прибыл в зону боевых действий на Угледарском направлении Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита «Большой семерки» во вторник, 23 мая, посетил позиции украинских войск в зоне боевых действий на Угледарском направлении.

«Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ», - написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

В офисе украинского президента заявили, что Зеленский побывал на позициях военных украинской армии на линии обороны Угледар-Марьинка. При этом почти на всех фотографиях, опубликованных президентом Украины, он находится внутри помещения.

Напомним, накануне пользователи Twitter раскритиковали украинского лидера за слова о поддержке Киева большей частью мира. Комментаторы указали на отсутствие успехов украинских войск, даже несмотря на помощь партнеров.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)