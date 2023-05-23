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НовостиПолитика23 мая 2023 10:23

Песков объяснил слияние двух управлений Кремля схожими задачами

Процессы этих служб должны идти «рука об руку»
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков объяснил слияние двух управлений Кремля схожими задачами

Песков объяснил слияние двух управлений Кремля схожими задачами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объединение управлений Кремля по противодействию коррупции и по вопросам кадровой службы объясняется тем, что их работа достаточно сильно пересекается и сотрудники двух ведомств имеют общую специализацию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Кадровая служба и антикоррупционная деятельность — это те процессы, которые сейчас идут рука об руку, и работа, которая во многом пересекается. Схожая специализация у сотрудников, которые там задействованы, — подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании управления президента Российской Федерации по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции. Руководителем нового управления он назначил Максима Травникова, который ранее был главой кадрового управления.

Новое ведомство объединит в себе сразу два управления Кремля — кадровое и антикоррупционное.