Песков объяснил слияние двух управлений Кремля схожими задачами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объединение управлений Кремля по противодействию коррупции и по вопросам кадровой службы объясняется тем, что их работа достаточно сильно пересекается и сотрудники двух ведомств имеют общую специализацию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Кадровая служба и антикоррупционная деятельность — это те процессы, которые сейчас идут рука об руку, и работа, которая во многом пересекается. Схожая специализация у сотрудников, которые там задействованы, — подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании управления президента Российской Федерации по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции. Руководителем нового управления он назначил Максима Травникова, который ранее был главой кадрового управления.

Новое ведомство объединит в себе сразу два управления Кремля — кадровое и антикоррупционное.