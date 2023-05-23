Путин встретится с президентом Республики Сербской Додиком в Москве 23 мая 2023. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Она пройдет во вторник, 23 мая, в Москве.

«Будет и международная встреча. Будет президент Республики Сербской Додик сегодня с рабочим визитом, и сегодня состоятся его переговоры с президентом Путиным», - сообщил пресс-секретарь российского президента.

Что касается других встреч Путина во вторник, то они будут непубличными, уточнил Песков.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года Додик встретился в Сараеве с послом России в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым. Тогда президент Республики Сербской заявил, что страна по-прежнему отказывается поддерживать санкции Евросоюза и США против России, и с учетом этого требует соблюдения своей конституционной позиции. Также Додик отметил, что Сараево пыталось экспроприировать собственность республики.

Также недавно стало известно о том, что Республика Сербская готова платить в рублях за газ из России.