Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 10:31

Пушилин посетит Артемовск для оценки предстоящей работы гражданских служб

По словам врио главы ДНР, предстоит очень много работы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пушилин посетит Артемовск для оценки предстоящей работы гражданских служб

Пушилин посетит Артемовск для оценки предстоящей работы гражданских служб

Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что отправляется в Артемовск для того, чтобы провести оценку объема предстоящих работ гражданских служб.

«Мы с вами сейчас и едем для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много сейчас работы», - заявил врио главы ДНР в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале во вторник, 23 мая.

Напомним, днем ранее, 22 мая, Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артемовске. Кроме того, врио главы ДНР заявил, что в городе будет организован штаб по оказанию помощи освобожденным территориям. Как он отметил, данный штаб «начнет в самое ближайшее время работу».

Напомним, Министерство обороны РФ в субботу, 20 мая, сообщило, что Артемовск был освобожден в результате наступательных действий штурмовых отрядов, которые продвигались при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг». Президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов, представив отличившихся в этой операции к государственным наградам.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)