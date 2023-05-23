Пушилин посетит Артемовск для оценки предстоящей работы гражданских служб Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что отправляется в Артемовск для того, чтобы провести оценку объема предстоящих работ гражданских служб.

«Мы с вами сейчас и едем для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много сейчас работы», - заявил врио главы ДНР в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале во вторник, 23 мая.

Напомним, днем ранее, 22 мая, Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования в Артемовске. Кроме того, врио главы ДНР заявил, что в городе будет организован штаб по оказанию помощи освобожденным территориям. Как он отметил, данный штаб «начнет в самое ближайшее время работу».

Напомним, Министерство обороны РФ в субботу, 20 мая, сообщило, что Артемовск был освобожден в результате наступательных действий штурмовых отрядов, которые продвигались при поддержке артиллерии и авиации группировки «Юг». Президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов, представив отличившихся в этой операции к государственным наградам.

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