Советник Пушилина Гагин заявил, что в Артемовске остались брошенные командованием украинские военные

В Артемовске остались брошенные командованием украинские военные Фото: REUTERS

В Артемовске остаются украинские военные, которые были брошены командованием Вооруженных сил Украины, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

«Это не системные части. Чтобы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении», – сказал он эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели Минобороны России заявило, что штурмовые отряды при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершили взятие Артемовска.

Сети облетели кадры взятия улиц. Плотность огня была настолько высокой, что никто из украинских военных и иностранных наемников (было много польских боевиков) не должен был выжить. Отойти им тоже было некуда: все дороги наши артиллеристы держат по плотным огневым контролем, а последние мосты были уничтожены несколько дней назад. Последний автомобильный мост у села Красное наши воины «разобрали» артиллерией в минувшие сутки.

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