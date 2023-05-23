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НовостиПолитика23 мая 2023 10:47

Володин предложил Польше вернуть территории, которые ей отдали после Второй мировой войны

Володин напомнил, что Польша существует благодаря России
Роман ПОЛОСИКОВ
Володин предложил Польше вернуть территории, которые ей отдали после Второй мировой войны Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Володин предложил Польше вернуть территории, которые ей отдали после Второй мировой войны Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

После того, как в Польше заявили о начале подсчета «ущерба» от действий Советского Союза во время и после Второй мировой войны, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил им вернуть часть своих территорий странам, которые им отдали их по итогам войны.

— Им пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было бы Польши, не было бы. И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза, — заявил Володин.

Также он подчеркнул, что это пока только «первый шаг» к тому, чтобы напомнить, благодаря кому они могут себя комфортно чувствовать в настоящее время.

Напомним, что ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий отказался возмещать расходы СССР на восстановление Польши. При этом он назвал это требование «советскими пропагандистскими играми».

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