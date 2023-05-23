Володин предложил Польше вернуть территории, которые ей отдали после Второй мировой войны Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

После того, как в Польше заявили о начале подсчета «ущерба» от действий Советского Союза во время и после Второй мировой войны, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил им вернуть часть своих территорий странам, которые им отдали их по итогам войны.

— Им пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было бы Польши, не было бы. И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза, — заявил Володин.

Также он подчеркнул, что это пока только «первый шаг» к тому, чтобы напомнить, благодаря кому они могут себя комфортно чувствовать в настоящее время.

Напомним, что ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий отказался возмещать расходы СССР на восстановление Польши. При этом он назвал это требование «советскими пропагандистскими играми».

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