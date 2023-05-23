В Белгороде проверяют сообщения о минировании зданий в городе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Массово поступают сообщения о минированиях зданий в Белгороде. Об этом мэр Белгорода Валентин Демидов, заявив, что запущена проверка заявлений о якобы заложенных в зданиях города взрывных устройствах.

«После того, как службы убедятся, что информация была ложной, все возвращаются на свои места. Обязательно сообщу вам, когда все проверки завершатся», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, мэр облцентра Антон Иванов сообщил о проверке информации о минировании всех школ Белгородской области.

«В 7-32 сегодня на электронную почту Центра образования №15 "Луч" поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место», - заявил он, призвав жителей региона сохранять спокойствие.

Напомним, днем ранее, 22 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о группе украинских диверсантов, пробравшейся на территорию Грайворонского округа. Сегодня, 23 мая, Минобороны РФ заявило, что диверсанты были заблокированы и разгромлены

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