Видео уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области показало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ опубликовало видео из зоны боев с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Белгородской области.

На представленных кадрах можно увидеть боевые машины, которые передвигаются по дороге, а также представлен видео, снятое с воздуха, на нем запечатлены моменты нанесения ударов по диверсантам.

Напомним, сегодня, 23 мая, Министерство обороны РФ заявило об уничтожении украинских диверсантов в Белгородской области. Как сообщалось, националисты были заблокированы и разгромлены в ходе контртеррористической операции, а их остатки отброшены на территорию Украины. В заявлении также говорилось о том, что во время операции было уничтожено более 70 террористов, пять пикапов и четыре боевые машины пехоты (БМП).

Как писал сайт KP.RU, в ведомстве также отметили, украинские власти после своего поражения в Артемовске перешли к террористическим акциям в отношении мирного населения.

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