Выпускник ударил одноклассницу ножом в шею на школьной линейке в Волгоградской области Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время школьной линейки в поселке Иловля Волгоградской области один из учеников 11 класса ударил одноклассницу ножом в шею. Об этом KP.RU рассказали очевидцы происшествия. В сеть попало также видео инцидента.

На кадры видео показано, как юноша обхватил девушку рукой, приставил к ее шее нож, и провел им по горлу. После этого пострадавшая закричала, а нападавшего смогли оттащить другие ученики.

Школьнице не потребовалась госпитализация, поскольку нож прошел по касательной и врачи смогли наложить ей швы и отправить домой. При этом некоторые одноклассники нападавшего рассказали, что он не впервые берет с собой нож в школу.

При этом сам юноша пока не смог назвать причину своего поступка. Следственный комитет уже проводит мероприятия совместно с прокуратурой, после которых будет дана оценка действию или бездействию должностных лиц школы, которые должны обеспечивать безопасность учеников.

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